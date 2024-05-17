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Амифена ІС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в пачке, №20 - Одесса (503916) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
146,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
129,57
Экономия: -6,29 грн
123,28 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
128,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
138,28
Экономия: -12,04 грн
126,24 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
128,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
127,08 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
153,74
Экономия: -20,75 грн
132,99 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (1)
138,59
Экономия: -12,98 грн
125,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
128,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
128,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
128,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
135,99
Экономия: -10,72 грн
125,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
128,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
134,75
Экономия: -9,51 грн
125,24 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
128,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
132,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
128,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
136,23
Экономия: -13,09 грн
123,14 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
137,94
Экономия: -12,33 грн
125,61 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
128,80 грн