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Амифена ІС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в пачке, №20 - Одесса (503913) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
102,08 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
84,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
80,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
94,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
95,14 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (1)
90,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: блистер в пачке (1)
124,00
Экономия: -36,30 грн
87,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
80,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
86,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
94,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
Всего: упаковка (2)
80,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (1)
95,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
99,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
99,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 162
Всего: упаковка (1)
99,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Архитекторская, 22
Всего: упаковка (2)
80,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: упаковка (1)
98,65
Экономия: -14,56 грн
84,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 122/1-Б
Всего: упаковка (1)
95,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 155
Всего: упаковка (1)
99,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 22:00
Лиманка, просп. Гуляева Полковника, 111
Всего: упаковка (1)
98,90 грн