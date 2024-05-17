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Амифена ІС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в пачке, №20 - Львов (503913) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
94,23
Экономия: -9,06 грн
85,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
95,02 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
102,36 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: упаковка (1)
101,40 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 8
Всего: блистер в пачке (1)
122,70
Экономия: -35,00 грн
87,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (1)
95,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
95,64 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
95,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: упаковка (1)
95,02 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: упаковка (1)
95,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: упаковка (1)
95,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
Всего: упаковка (1)
95,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
Всего: упаковка (1)
96,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
Всего: блистер в пачке (1)
95,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (1)
95,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 50
Всего: упаковка (1)
95,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Госпитальная, 10-В
Всего: упаковка (1)
94,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Данилишиных, 62
Всего: упаковка (1)
96,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, бульв. Торосевича, 5
Всего: упаковка (1)
94,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. Франко Ивана, 29-Н
Всего: упаковка (1)
95,14 грн