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Амифена ІС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в пачке, №20 - Киев (503913) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
124,80
Экономия: -37,10 грн
87,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
80,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
79,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
80,54 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
99,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
95,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
95,48 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
99,78 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
95,04 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
124,90
Экономия: -37,20 грн
87,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
94,92 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: блистер в пачке (1)
124,90
Экономия: -37,20 грн
87,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
125,20
Экономия: -37,50 грн
87,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Константиновская / Ярославская, 15/23
Всего: упаковка (1)
118,90
Экономия: -31,20 грн
87,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (2)
124,90
Экономия: -37,20 грн
87,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
Всего: упаковка (1)
99,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
100,72
Экономия: -14,80 грн
85,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
98,54
Экономия: -13,18 грн
85,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
Всего: упаковка (1)
90,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
85,68 грн