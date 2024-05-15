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Амифена ІС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в пачке, №20 - Днепр (Днепропетровск) (503913) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
95,28 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
101,88 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1)
98,96 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (1)
92,50 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
93,99
Экономия: -9,65 грн
84,34 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
99,92 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
94,68 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (1)
94,82 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
95,36 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
101,54 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
Всего: упаковка (1)
101,58 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: упаковка (1)
95,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
102,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
95,44 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
102,32 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
Всего: упаковка (1)
98,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
99,40 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (1)
100,04 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
Всего: упаковка (1)
99,48 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 14-А
Всего: упаковка (1)
94,60 грн