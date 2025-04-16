Киев
Травапресс Ромфарм (Travapress Romfarm)

Травапресс Ромфарм (Travapress Romfarm)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 13 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
369,43
Экономия при брони: -21,18 грн
348,25 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
377,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
416,23
Экономия при брони: -24,30 грн
391,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
416,35
Экономия при брони: -22,33 грн
394,02 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
419,70
Экономия при брони: -28,76 грн
390,94 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Большая Морская, 21
4.8 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
349,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
381,50 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
383,28
Экономия при брони: -14,13 грн
369,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 40-А
5.4 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
387,62
Экономия при брони: -25,44 грн
362,18 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Космонавтов, 83-А
8.1 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
430,03
Экономия при брони: -21,08 грн
408,95 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
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Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 30
56.6 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
405,29
Экономия при брони: -24,20 грн
381,09 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
75.4 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
394,05
Экономия при брони: -21,92 грн
372,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
98.2 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
341,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123/2-А
98.8 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
400,20
Экономия при брони: -18,12 грн
382,08 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
99.1 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
386,12
Экономия при брони: -24,93 грн
361,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109-А
99.3 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
362,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
107.4 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
365,46
Экономия при брони: -20,19 грн
345,27 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Европейская, 48
107.6 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
366,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Доманевка, ул. Центральная, 47
107.8 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
249,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
409,85
Экономия при брони: -17,92 грн
391,93 грн
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