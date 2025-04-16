Травапресс Ромфарм (Travapress Romfarm)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
369,43
Экономия при брони: -21,18 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
416,23
Экономия при брони: -24,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
416,35
Экономия при брони: -22,33 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
419,70
Экономия при брони: -28,76 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Большая Морская, 21
4.8 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
383,28
Экономия при брони: -14,13 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Мира, 40-А
5.4 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
387,62
Экономия при брони: -25,44 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 83-А
8.1 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
430,03
Экономия при брони: -21,08 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
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Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 30
56.6 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
405,29
Экономия при брони: -24,20 грн
Аптека шар@
Южное, ул. Химиков, 3-А
75.4 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
394,05
Экономия при брони: -21,92 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
98.2 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека шар@
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123/2-А
98.8 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
400,20
Экономия при брони: -18,12 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
99.1 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
386,12
Экономия при брони: -24,93 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109-А
99.3 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Одесса, ул. Канатная, 72
107.4 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
365,46
Экономия при брони: -20,19 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Европейская, 48
107.6 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Доманевка, ул. Центральная, 47
107.8 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
409,85
Экономия при брони: -17,92 грн