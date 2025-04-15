Травапресс Ромфарм (Travapress Romfarm)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
416,03
Экономия при брони: -24,99 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
392,70
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
402,80
Экономия при брони: -35,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
403,85
Экономия при брони: -13,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
405,26
Экономия при брони: -15,21 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
422,34
Экономия при брони: -17,37 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
412,12
Экономия при брони: -22,07 грн
Пульс
Львов, ул. Гринченко, 2-А
4.5 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека бам
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
384,80
Экономия при брони: -17,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Величковского, 40
7.3 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Любисток
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
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Подорожник
Ивано-Франково, пл. Рынок, 33
22.2 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Жолква, ул. Львовская, 28
24.3 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Подорожник
Бобрка, ул. Тарнавского, 16
29.9 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
401,40
Экономия при брони: -42,30 грн
Подорожник
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
33.3 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
360,60
Экономия при брони: -1,50 грн
Бажаемо здоровья
Шептицкий, просп. Шевченко Тараса, 16
63.6 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Шептицкий, ул. Сокальская, 6
63.9 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Подорожник
Рогатин, ул. Франко Ивана, 1
64.0 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Подорожник
Стрый, ул. Багряного Ивана, 4
64.8 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
392,70
Экономия при брони: -37,70 грн