Травапресс Ромфарм (Travapress Romfarm)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
412,14
Экономия при брони: -20,21 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
416,79
Экономия при брони: -24,86 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
415,60
Экономия при брони: -23,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
408,88
Экономия при брони: -25,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Южнопроектная / Аэрокосмический, 32/304
6.9 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
414,59
Экономия при брони: -24,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
7.5 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
410,44
Экономия при брони: -18,51 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
7.6 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
411,51
Экономия при брони: -19,58 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
7.8 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
381,70
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 33-А
14.3 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
357,03
Экономия при брони: -18,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 35-В
14.3 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
358,59
Экономия при брони: -20,39 грн
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
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Закрыто
Открывается в 08:00
Васищево, ул. Орешкова, 49-А
19.1 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
35.6 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кегичевка, ул. Защитников Украины, 1-Г
85.4 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
99.5 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
116.2 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
385,73
Экономия при брони: -21,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
129.7 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
416,21
Экономия при брони: -21,19 грн