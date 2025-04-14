Травапресс Ромфарм (Travapress Romfarm)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Днепр
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
338,37
Экономия при брони: -18,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
323,45
Экономия при брони: -12,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
8.5 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
332,79
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
10.1 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
389,66
Экономия при брони: -16,53 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
10.2 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
399,28
Экономия при брони: -27,15 грн
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Закрыто
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Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
381,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 13-Б
64.5 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
327,69
Экономия при брони: -13,27 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
394,39
Экономия при брони: -81,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
65.9 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
67.8 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
426,44
Экономия при брони: -26,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
67.9 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
67.9 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
412,78
Экономия при брони: -23,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
70.8 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
376,10
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
70.9 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
396,12
Экономия при брони: -17,03 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
383,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
71.8 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
394,52
Экономия при брони: -15,43 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
71.9 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
387,50
Экономия при брони: -19,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
72.3 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
417,04
Экономия при брони: -16,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
72.4 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
412,80
Экономия при брони: -18,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
72.7 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company