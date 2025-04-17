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Травапресс Ромфарм (Travapress Romfarm)
Травапресс Ромфарм (Travapress Romfarm)
Чернигов
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
270,84
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Борзна, ул. Независимости, 5/1
83.5 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
312,13
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Пуховка, ул. Центральная, 103-А
107.6 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
372,66
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Бровары, бульв. Независимости, 11
114.4 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
419,42
Экономия при брони:
-27,49 грн
391,93
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Радунская, 5-А
118.2 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
345,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
388,55
Экономия при брони:
-24,38 грн
364,17
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.8 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
416,23
Экономия при брони:
-24,30 грн
391,93
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
479,10
Экономия при брони:
-72,74 грн
406,36
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Северная, 34
121.2 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
346,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
121.3 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
389,90
Экономия при брони:
-25,73 грн
364,17
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
121.7 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
413,63
Экономия при брони:
-21,70 грн
391,93
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
122.2 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
412,63
Экономия при брони:
-22,58 грн
390,05
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 23
122.4 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
351,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
122.9 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
408,86
Экономия при брони:
-62,15 грн
346,71
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Оболонская, 4-А
123.9 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
351,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
125.3 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
388,83
Экономия при брони:
-25,65 грн
363,18
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
125.4 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
398,52
Экономия при брони:
-16,44 грн
382,08
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Порика Василия, 7-А
125.5 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
367,77
Экономия при брони:
-17,53 грн
350,24
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Гостомель, ул. Свято-Покровская, 86-А
125.7 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
320,04
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
126.0 км
Травапресс Ромфарм капли глазные, раствор 0.04 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Rompharm Company
371,76
Экономия при брони:
-18,63 грн
353,13
грн
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