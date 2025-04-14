Одесса (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
332,21
Экономия при брони: -22,19 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
322,94
Экономия при брони: -13,49 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
346,77
Экономия при брони: -15,09 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
328,78
Экономия при брони: -22,86 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
311,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
300,54
Экономия при брони: -13,85 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
336,71
Экономия при брони: -30,79 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
338,81
Экономия при брони: -13,31 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
332,40
Экономия при брони: -17,08 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
348,66
Экономия при брони: -23,16 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
322,20
Экономия при брони: -12,08 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
316,90
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
346,14
Экономия при брони: -14,46 грн