Николаев (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
327,55
Экономия при брони: -19,63 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
311,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
343,86
Экономия при брони: -37,51 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
311,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
328,26
Экономия при брони: -19,04 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
311,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
311,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
311,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
311,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
313,55
Экономия при брони: -27,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
334,52
Экономия при брони: -31,42 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
338,49
Экономия при брони: -28,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
296,73
Экономия при брони: -33,34 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
311,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
328,75
Экономия при брони: -31,45 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
311,20 грн