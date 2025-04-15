Киев
Левомин 30 (Levomin 30)

Левомин 30 (Levomin 30)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 160 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
346,02
Экономия при брони: -30,94 грн
315,08 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70
Экономия при брони: -13,10 грн
313,60 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
298,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
316,90
Экономия при брони: -3,30 грн
313,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,60
Экономия при брони: -13,00 грн
313,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
335,47
Экономия при брони: -29,65 грн
305,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
316,90
Экономия при брони: -3,30 грн
313,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
316,90
Экономия при брони: -3,30 грн
313,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
313,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
313,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
292,44 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
311,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
313,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
316,90
Экономия при брони: -3,30 грн
313,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
333,79
Экономия при брони: -27,85 грн
305,94 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
316,90
Экономия при брони: -3,30 грн
313,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
316,90
Экономия при брони: -3,30 грн
313,60 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное