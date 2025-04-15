Львов (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
346,02
Экономия при брони: -30,94 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70
Экономия при брони: -13,10 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
316,90
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,60
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
335,47
Экономия при брони: -29,65 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
316,90
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
316,90
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
316,90
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
333,79
Экономия при брони: -27,85 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
316,90
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
316,90
Экономия при брони: -3,30 грн