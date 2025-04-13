Киев (адрес не указан)
Доступно в 502 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
316,90
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Фармация
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,73
Экономия при брони: -38,11 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
334,71
Экономия при брони: -24,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
321,75
Экономия при брони: -9,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
331,88
Экономия при брони: -11,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
341,91
Экономия при брони: -19,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70
Экономия при брони: -14,50 грн