Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
316,90
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
344,39
Экономия при брони: -28,98 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
330,27
Экономия при брони: -30,24 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
346,96
Экономия при брони: -21,93 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
336,14
Экономия при брони: -10,64 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн