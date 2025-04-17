Киев
Левомин 30 (Levomin 30)

Левомин 30 (Levomin 30)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 56 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
316,90
Экономия при брони: -2,00 грн
314,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
344,39
Экономия при брони: -28,98 грн
315,41 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
330,27
Экономия при брони: -30,24 грн
300,03 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
289,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
346,96
Экономия при брони: -21,93 грн
325,03 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
303,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
336,14
Экономия при брони: -10,64 грн
325,50 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Левомин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 0.15 мг блистер №21
Dermapharm AG
326,70 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное