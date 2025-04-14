Харьков (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Конарк Интелмед
333,80 грн
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 150 мл №1
Конарк Интелмед
445,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Конарк Интелмед
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Конарк Интелмед
333,80 грн
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 150 мл №1
Конарк Интелмед
445,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Конарк Интелмед
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Конарк Интелмед
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Конарк Интелмед
333,80 грн
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 150 мл №1
Конарк Интелмед
445,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Конарк Интелмед
333,80 грн
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 150 мл №1
Конарк Интелмед
445,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Конарк Интелмед
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Конарк Интелмед
333,80 грн
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 150 мл №1
Конарк Интелмед
445,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Конарк Интелмед
333,80 грн
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 150 мл №1
Конарк Интелмед
445,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Конарк Интелмед
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Конарк Интелмед
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Конарк Интелмед
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Конарк Интелмед
333,80 грн
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 150 мл №1
Конарк Интелмед
445,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Конарк Интелмед
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Конарк Интелмед
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Конарк Интелмед
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Конарк Интелмед
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Конарк Интелмед
350,91
Экономия при брони: -49,54 грн
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 150 мл №1
Конарк Интелмед
445,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Конарк Интелмед
355,07
Экономия при брони: -53,70 грн
Левопро® раствор для инфузий 500 мг/100 мл контейнер 150 мл №1
Конарк Интелмед
445,00 грн