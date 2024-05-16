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Амброксол-Тева раствор оральный 7,5 мг/мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл с дозирующим стаканчиком, №1 - Харьков (439080) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
216,96
Экономия: -23,94 грн
193,02 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
186,20 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
195,83 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
186,20 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
182,67 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
219,95
Экономия: -24,79 грн
195,16 грн
Аптека копейка
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
186,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
193,66 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
195,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
190,42 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
188,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
218,87
Экономия: -37,64 грн
181,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
217,84
Экономия: -32,39 грн
185,45 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
182,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
171,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
216,56
Экономия: -22,90 грн
193,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
186,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
186,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
205,81
Экономия: -23,33 грн
182,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
188,41 грн