Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВАМуколитические средстваАмброксолАмброксол-ТеваЦены в аптеках

Амброксол-Тева сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл с мерным стаканчиком, №1 - Одесса (438181) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
87,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 15 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
103,90 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 15 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
101,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (2)
96,50 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
102,94
Экономия: -12,78 грн
90,16 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
90,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
90,75 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
87,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
88,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
96,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
87,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
82,38 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (2)
102,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (2)
95,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
91,73
Экономия: -4,73 грн
87,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
87,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
74,89 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
86,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
81,96 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
96,89
Экономия: -9,31 грн
87,58 грн