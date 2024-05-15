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Амброксол-Тева таблетки 30 мг блистер, №20 - Днепр (Днепропетровск) (437223) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 282 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (22), блистер (1)
95,40
Экономия: -18,38 грн
77,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (11), блистер (1)
93,17
Экономия: -16,15 грн
77,02 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2)
96,20
Экономия: -14,60 грн
81,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), блистер (1)
116,70
Экономия: -36,10 грн
80,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (5)
95,69
Экономия: -18,66 грн
77,03 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2)
101,40
Экономия: -19,80 грн
81,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (3)
82,02 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
91,99
Экономия: -11,47 грн
80,52 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2), блистер (1)
115,80
Экономия: -34,20 грн
81,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1), блистер (1)
107,30
Экономия: -25,70 грн
81,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
90,83
Экономия: -13,78 грн
77,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
83,88 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (4)
94,12
Экономия: -15,47 грн
78,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (4)
92,43
Экономия: -13,81 грн
78,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
91,99
Экономия: -11,47 грн
80,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (7), блистер (1)
95,55
Экономия: -18,50 грн
77,05 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
78,75 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), блистер (1)
96,20
Экономия: -14,60 грн
81,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
94,56
Экономия: -17,51 грн
77,05 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (6)
92,99
Экономия: -14,31 грн
78,68 грн