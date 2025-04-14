Сироп от кашля Пульмо (Cough syrup Pulmo)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Космическая, 25
3.3 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
4.3 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 177
5.1 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 244
5.1 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 134/3
6.6 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
7.5 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Песочин, шоссе Полтавское, 151
11.1 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Песочин, въезд Набережный, 7
11.3 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
13.0 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Савченко, 20
24.6 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Днепровская, 221
24.7 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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