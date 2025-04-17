Сироп от кашля Пульмо (Cough syrup Pulmo)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.5 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
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Аптека низкие цены №1
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 9/1
115.9 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Красной Калины, 89-Б
117.7 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.9 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 6
121.5 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Героев Днепра, 41-К
121.6 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Фармация
Киев, ул. Гайдай Зои, 5
122.7 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
185,70
Экономия при брони: -39,85 грн
Фармация
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
122.7 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
222,97
Экономия при брони: -47,89 грн
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Черных Запорожцев, 20-Б
123.0 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Кухаря Академика, 8
123.5 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Автозаводская, 25
124.6 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
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Гостомель, ул. Свято-Покровская, 86-Г
125.7 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
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Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
157,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
127.6 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
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Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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128.4 км
Сироп от кашля пульмо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
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