Винница (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
619,94
Экономия при брони: -47,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
679,40
Экономия при брони: -81,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
664,12
Экономия при брони: -90,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
668,40
Экономия при брони: -70,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
507,83
Экономия при брони: -59,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
658,20
Экономия при брони: -60,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
625,80
Экономия при брони: -52,94 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
622,43
Экономия при брони: -68,79 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
677,10
Экономия при брони: -79,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
389,89
Экономия при брони: -28,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
619,41
Экономия при брони: -41,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
678,10
Экономия при брони: -80,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
658,20
Экономия при брони: -60,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto