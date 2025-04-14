Одесса (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
153,60
Экономия при брони: -7,08 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
709,79
Экономия при брони: -26,25 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
618,34
Экономия при брони: -48,49 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
614,20
Экономия при брони: -39,19 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
423,19
Экономия при брони: -60,13 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
687,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
716,86
Экономия при брони: -33,03 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
687,90 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
675,50
Экономия при брони: -94,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
701,97
Экономия при брони: -26,54 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
629,34
Экономия при брони: -32,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
687,90 грн
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
613,31
Экономия при брони: -36,63 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
677,10
Экономия при брони: -96,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
625,56
Экономия при брони: -49,27 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
712,01
Экономия при брони: -28,63 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
330,80
Экономия при брони: -40,35 грн