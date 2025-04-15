Львов (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
687,90 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
687,90 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
251,06
Экономия при брони: -31,24 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
406,94
Экономия при брони: -40,56 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
673,00
Экономия при брони: -86,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
626,63
Экономия при брони: -47,07 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
687,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
585,73
Экономия при брони: -72,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
679,40
Экономия при брони: -93,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
674,70
Экономия при брони: -88,50 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
666,30
Экономия при брони: -80,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
678,10
Экономия при брони: -91,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
675,50
Экономия при брони: -89,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
507,83
Экономия при брони: -68,18 грн
D.s.
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
625,21
Экономия при брони: -53,79 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
674,70
Экономия при брони: -88,50 грн