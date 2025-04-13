Киев (адрес не указан)
Доступно в 499 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
666,00
Экономия при брони: -67,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
168,68
Экономия при брони: -19,07 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
685,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
685,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
685,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
685,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
685,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
685,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
668,40
Экономия при брони: -70,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
650,33
Экономия при брони: -26,81 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
685,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
666,00
Экономия при брони: -67,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto