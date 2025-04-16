Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
588,88
Экономия при брони: -80,06 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
614,53
Экономия при брони: -58,85 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
616,00
Экономия при брони: -72,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
608,89
Экономия при брони: -37,76 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
620,12
Экономия при брони: -40,81 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
607,45
Экономия при брони: -61,96 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
606,07
Экономия при брони: -59,66 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
679,40
Экономия при брони: -97,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
615,92
Экономия при брони: -70,43 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
619,53
Экономия при брони: -60,28 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
681,60 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
627,88
Экономия при брони: -67,87 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
626,46
Экономия при брони: -55,87 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
592,46
Экономия при брони: -83,65 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
626,34
Экономия при брони: -55,06 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
616,00
Экономия при брони: -72,00 грн