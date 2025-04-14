Харьков (адрес не указан)
Доступно в 204 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
595,73
Экономия при брони: -19,14 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
642,59
Экономия при брони: -44,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
677,10
Экономия при брони: -74,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
677,10
Экономия при брони: -74,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
338,55
Экономия при брони: -37,05 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
475,44
Экономия при брони: -28,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
601,83
Экономия при брони: -31,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
607,75
Экономия при брони: -37,51 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
651,10
Экономия при брони: -48,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
631,09
Экономия при брони: -37,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
632,27
Экономия при брони: -39,31 грн