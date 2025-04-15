Днепр (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
687,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
687,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
635,03
Экономия при брони: -40,15 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
335,35
Экономия при брони: -45,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
338,55
Экономия при брони: -48,25 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
609,70
Экономия при брони: -43,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
639,00
Экономия при брони: -48,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
663,00
Экономия при брони: -82,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
616,01
Экономия при брони: -21,23 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
626,98
Экономия при брони: -32,69 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
687,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
155,67
Экономия при брони: -6,29 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
687,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
687,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
703,99
Экономия при брони: -20,57 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
687,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
625,03
Экономия при брони: -48,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
687,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto