Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
677,50
Экономия при брони: -87,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
419,31
Экономия при брони: -50,69 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
166,50
Экономия при брони: -19,05 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
332,56
Экономия при брони: -34,55 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
419,31
Экономия при брони: -50,69 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
625,39
Экономия при брони: -42,78 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
413,88
Экономия при брони: -45,25 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
614,56
Экономия при брони: -61,55 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
674,70
Экономия при брони: -84,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
616,98
Экономия при брони: -63,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
682,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
249,75
Экономия при брони: -28,58 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
619,56
Экономия при брони: -37,35 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
582,75
Экономия при брони: -66,67 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto
418,88
Экономия при брони: -50,25 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Улькавис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер №112
KRKA d.d. Novo Mesto