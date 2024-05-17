Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществNOW FOODS ВИТАМИН Д-3 2000 МЕЦены в аптеках

NOW FOODS ВИТАМИН Д-3 2000 МЕ капсулы мягкие, №30 - Запорожье (709286) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
181,00
Экономия: -36,00 грн
145,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
210,07
Экономия: -36,69 грн
173,38 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
193,58
Экономия: -20,20 грн
173,38 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
175,03 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
201,99
Экономия: -33,57 грн
168,42 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
171,00
Экономия: -26,00 грн
145,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
171,00
Экономия: -26,00 грн
145,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
192,99
Экономия: -24,57 грн
168,42 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
196,63
Экономия: -8,63 грн
188,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
175,03 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
171,00
Экономия: -26,00 грн
145,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
197,29
Экономия: -23,91 грн
173,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
192,09
Экономия: -18,71 грн
173,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
209,28
Экономия: -26,74 грн
182,54 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
187,56
Экономия: -14,18 грн
173,38 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
211,98
Экономия: -38,60 грн
173,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
198,84
Экономия: -25,46 грн
173,38 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
171,00
Экономия: -26,00 грн
145,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
204,76
Экономия: -31,38 грн
173,38 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
188,99
Экономия: -20,57 грн
168,42 грн