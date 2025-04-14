Одесса (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
343,06
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
436,98
Экономия при брони: -31,57 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
443,25
Экономия при брони: -25,78 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
174,30
Экономия при брони: -6,38 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
411,70
Экономия при брони: -27,08 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
427,82
Экономия при брони: -14,79 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
434,81
Экономия при брони: -21,77 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
455,04
Экономия при брони: -35,66 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
413,78
Экономия при брони: -34,52 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Европейская, 37
3.9 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
435,82
Экономия при брони: -37,80 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
4.8 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
397,90
Экономия при брони: -39,81 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
5.2 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека низких цен
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
5.3 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
273,29
Экономия при брони: -17,47 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 41-А
5.6 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
221,19
Экономия при брони: -9,99 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 49
5.9 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
469,59
Экономия при брони: -29,85 грн