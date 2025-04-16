Николаев (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
468,22
Экономия при брони: -16,65 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
254,04
Экономия при брони: -2,04 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
247,51
Экономия при брони: -36,17 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
456,31
Экономия при брони: -51,80 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
460,20
Экономия при брони: -40,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
489,16
Экономия при брони: -71,17 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
457,07
Экономия при брони: -44,43 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
114,36
Экономия при брони: -4,22 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
427,60
Экономия при брони: -7,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
229,05
Экономия при брони: -19,05 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
481,87
Экономия при брони: -48,40 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
492,70
Экономия при брони: -66,93 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
478,95
Экономия при брони: -60,96 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
489,67
Экономия при брони: -71,68 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company