Львов (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
139,02
Экономия при брони: -13,11 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
215,20
Экономия при брони: -12,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
451,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
462,30
Экономия при брони: -56,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
465,14
Экономия при брони: -45,87 грн
D.s.
Львов, ул. Франко Ивана, 87
1.6 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
204,95
Экономия при брони: -1,95 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
243,00
Экономия при брони: -11,29 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
246,32
Экономия при брони: -25,17 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
425,40
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
245,19
Экономия при брони: -24,56 грн
Пульс
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Подорожник
Львов, ул. Варшавская, 193
3.1 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
433,40
Экономия при брони: -27,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
349,70
Экономия при брони: -38,16 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
447,64
Экономия при брони: -28,62 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека бам
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
433,40
Экономия при брони: -27,40 грн