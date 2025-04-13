Киев (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
466,20
Экономия при брони: -21,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
475,18
Экономия при брони: -28,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
485,45
Экономия при брони: -22,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
161,93
Экономия при брони: -7,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
434,46
Экономия при брони: -16,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
506,96
Экономия при брони: -82,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
231,88
Экономия при брони: -15,29 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
487,83
Экономия при брони: -48,93 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
467,58
Экономия при брони: -30,25 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
129,64
Экономия при брони: -6,42 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.2 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company