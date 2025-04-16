Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
458,95
Экономия при брони: -54,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
464,40
Экономия при брони: -23,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
452,48
Экономия при брони: -19,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
429,55
Экономия при брони: -83,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
194,38
Экономия при брони: -12,46 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
364,89
Экономия при брони: -13,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
458,43
Экономия при брони: -67,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
3.0 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
349,04
Экономия при брони: -21,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
448,00
Экономия при брони: -22,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
377,37
Экономия при брони: -16,15 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 52-Б
3.2 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
430,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
436,03
Экономия при брони: -28,75 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
422,29
Экономия при брони: -16,28 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
78,44
Экономия при брони: -3,81 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
477,12
Экономия при брони: -16,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
376,79
Экономия при брони: -16,46 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 54-В
5.0 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company