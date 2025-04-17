Киев
Дексаром (Dexarom)

Дексаром (Dexarom)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
403,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
145,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
220,79
Экономия при брони: -18,04 грн
202,75 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
470,73
Экономия при брони: -59,23 грн
411,50 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 13
114.3 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
440,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
459,90 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
114.7 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
448,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
448,46
Экономия при брони: -54,06 грн
394,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 1
116.0 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
456,10
Экономия при брони: -17,40 грн
438,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.2 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
237,55
Экономия при брони: -18,20 грн
219,35 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 150
117.0 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
433,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 87
117.5 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
442,08
Экономия при брони: -18,56 грн
423,52 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
117.7 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
350,09
Экономия при брони: -11,22 грн
338,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
222,62
Экономия при брони: -11,29 грн
211,33 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
441,90
Экономия при брони: -57,34 грн
384,56 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
369,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
447,72
Экономия при брони: -36,23 грн
411,49 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
434,97
Экономия при брони: -40,74 грн
394,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
225,01
Экономия при брони: -21,55 грн
203,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Градинская, 1
119.1 км
Дексаром раствор для инъекций 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Rompharm Company
461,82
Экономия при брони: -54,65 грн
407,17 грн
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