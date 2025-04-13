Вориконазол-Виста (Voriconazole)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
8000,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
9388,86
Экономия при брони: -658,09 грн
8730,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
9514,44
Экономия при брони: -567,40 грн
8947,04 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
9069,43
Экономия при брони: -338,70 грн
8730,73 грн
Астарта
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
2.3 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Петропавловская, 74
144.5 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
8210,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
162.9 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
9329,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
163.0 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
9329,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
163.6 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
9329,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
163.6 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
9329,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
163.8 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
9329,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
164.1 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
9329,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
164.3 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
9329,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
164.3 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
9329,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
164.4 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
9329,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
164.4 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
9329,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
164.6 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
9329,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 128
164.9 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
9329,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 59
164.9 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
9329,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
165.0 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
9329,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
165.0 км
Вориконазол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №10
Mistral Capital Management
9329,60 грн