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Микстура от кашля для детей (Mixture against cough for children)
Микстура от кашля для детей (Mixture against cough for children)
Винница
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
44,00
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
146.7 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
45,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 25/11
151.4 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,50
Экономия при брони:
-7,00 грн
46,50
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
170.1 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
44,50
грн
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 20
190.7 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
44,00
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
190.7 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,50
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
196.4 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
44,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
50,09
Экономия при брони:
-3,09 грн
47,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
201.0 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,50
Экономия при брони:
-1,20 грн
52,30
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
201.1 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
50,09
Экономия при брони:
-3,09 грн
47,00
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
42,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
202.0 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
43,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
202.7 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
46,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
203.5 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
46,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
218.0 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
43,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
260.6 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
50,72
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Коломыя, пл. Рынок, 13/3
264.7 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,50
Экономия при брони:
-7,00 грн
46,50
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
286.3 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,54
Экономия при брони:
-5,54 грн
48,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
309.0 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
48,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
331.4 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,50
Экономия при брони:
-8,90 грн
44,60
грн
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