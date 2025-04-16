Микстура от кашля для детей (Mixture against cough for children)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Николаев
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
В городах рядом
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
52,22
Экономия при брони: -4,22 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
157.4 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,54
Экономия при брони: -5,54 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
194.9 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Народная аптека
Открыто
Закроется через 45 мин
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
204.8 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Запорожье, бульв. Строителей, 7-А
249.7 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
50,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
50,09
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
50,09
Экономия при брони: -3,09 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
267.9 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
49,93
Экономия при брони: -2,93 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 45 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
284.4 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
50,09
Экономия при брони: -2,09 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
397.4 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
50,09
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
397.6 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
398.2 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
50,09
Экономия при брони: -3,09 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
399.5 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 9
401.4 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,50
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
402.6 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
405.3 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания