Микстура от кашля для детей (Mixture against cough for children)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,50
Экономия при брони: -7,00 грн
В городах рядом
Подорожник
Любомль, ул. Владимирская, 2
154.3 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,50
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
160.1 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Коломыя, пл. Рынок, 13/3
163.9 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,50
Экономия при брони: -5,10 грн
Свк фарм
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
221.6 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 25/11
227.8 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,50
Экономия при брони: -5,10 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Европейская, 128
329.3 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Авк фарм
Коростень, ул. Грушевского, 20
350.3 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека24
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
456.5 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
467.7 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 9
473.7 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,50
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
50,09
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
475.7 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
475.8 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
476.3 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
50,09
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
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Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
488.5 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
582.2 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
616.1 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,54
Экономия при брони: -5,54 грн
Народная аптека
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
638.4 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания