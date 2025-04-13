Микстура от кашля для детей (Mixture against cough for children)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Киев
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 9
6.2 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,50
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
50,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
50,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека24
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
12.1 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
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Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
20.8 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Авк фарм
Коростень, ул. Грушевского, 20
143.5 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Авк фарм
Бердичев, ул. Европейская, 128
149.8 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 6 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Народная аптека
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
246.3 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Свк фарм
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
246.7 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,54
Экономия при брони: -5,54 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
320.3 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Подорожник
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 25/11
344.5 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,50
Экономия при брони: -5,10 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
347.9 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
348.8 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
52,23
Экономия при брони: -4,23 грн