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Микстура от кашля для детей (Mixture against cough for children)
Микстура от кашля для детей (Mixture against cough for children)
Чернигов
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Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
43,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
46,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
46,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
128.2 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,50
Экономия при брони:
-1,20 грн
52,30
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
42,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
43,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
129.6 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
44,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
50,09
Экономия при брони:
-3,09 грн
47,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
50,09
Экономия при брони:
-3,09 грн
47,00
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
132.3 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,50
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:30
Коростень, ул. Грушевского, 20
194.1 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
44,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
50,72
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
259.9 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
44,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
323.8 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
48,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
330.2 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
45,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,54
Экономия при брони:
-5,54 грн
48,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
398.4 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
49,93
Экономия при брони:
-2,93 грн
47,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
413.5 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
44,50
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
422.0 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
48,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
425.1 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
52,22
Экономия при брони:
-4,22 грн
48,00
грн
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