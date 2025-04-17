Киев
Микстура от кашля для детей (Mixture against cough for children)

Микстура от кашля для детей (Mixture against cough for children)

Чернигов (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
43,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
46,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
46,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
128.2 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,50
Экономия при брони: -1,20 грн
52,30 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
42,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
43,00 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
129.6 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
44,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
50,09
Экономия при брони: -3,09 грн
47,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
50,09
Экономия при брони: -3,09 грн
47,00 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
132.3 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,50 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:30
Коростень, ул. Грушевского, 20
194.1 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
44,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
50,72 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
259.9 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
44,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
323.8 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
48,00 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
330.2 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
45,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
53,54
Экономия при брони: -5,54 грн
48,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
398.4 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
49,93
Экономия при брони: -2,93 грн
47,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
413.5 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
44,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
422.0 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
48,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
425.1 км
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии флакон 19.55 г №1
Украинская фармацевтическая компания
52,22
Экономия при брони: -4,22 грн
48,00 грн
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