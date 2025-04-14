Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.2 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
14.9 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
20.8 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека акс социальная
Черноморск, ул. Спортивная, 14-Д
21.1 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
114.7 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
114.7 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Подольск, просп. Победы, 30/47
163.5 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека акс социальная
Подольск, просп. Победы, 23
163.5 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Подорожник
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
167.7 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Подорожник
Балта, ул. Любомирская, 199-А
180.4 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Измаил, ул. Шевченко Тараса, 8
190.8 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Подорожник
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27-А
207.9 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Аптека низких цен
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
226.4 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Бершадь, ул. Ерусалимка, 4-А
226.4 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Теплик, ул. Независимости, 38
252.4 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн