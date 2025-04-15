Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Симоненко Василия, 4
3.9 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
В городах рядом
Пульс
Перемышляны, ул. Галицкая, 12
42.6 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Аптека бам
Рогатин, пл. Роксоланы, 28-А
64.0 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
64.0 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Рогатин, ул. Галицкая, 56-А
64.1 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Аптека оптовых цен
Трускавец, бульв. Торосевича, 5
72.7 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Подорожник
Бурштын, ул. Калушская, 6
78.8 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Бурштын, ул. Калушская, 18
78.8 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
78.9 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Аптека шар@
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
79.1 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Аптека бам
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
79.2 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Бережаны, пл. Рынок, 20
79.6 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Ощад аптека
Болехов, пл. Франко Ивана, 6/8
86.7 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Болехов, пл. Франко Ивана, 6
86.7 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
92.1 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 4
92.5 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 1/3
92.5 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Козова, ул. Зеленая, 13-А
92.6 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Аптека низких цен
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
92.9 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн