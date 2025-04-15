Киев
Медиксикам (Mediksikam)

Медиксикам (Mediksikam)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Львов
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 4
3.9 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
106,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
265,50 грн
В городах рядом
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 12
42.6 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
47,64 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28-А
64.0 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
64.0 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Рогатин, ул. Галицкая, 56-А
64.1 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Трускавец, бульв. Торосевича, 5
72.7 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
262,75 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бурштын, ул. Калушская, 6
78.8 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бурштын, ул. Калушская, 18
78.8 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
78.9 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
79.1 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
79.2 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бережаны, пл. Рынок, 20
79.6 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 6/8
86.7 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 6
86.7 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
92.1 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 4
92.5 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 1/3
92.5 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Козова, ул. Зеленая, 13-А
92.6 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
92.9 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
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