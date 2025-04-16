Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 57
36.8 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
303,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 68
36.8 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
303,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевка, ул. Независимости, 77-А
38.8 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Казанка, ул. Центральная, 36
42.0 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
303,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
42.7 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
303,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
60.3 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
105,56
Экономия при брони: -0,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
303,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 28
60.9 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
303,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Покров, ул. Торговая, 54/2
61.0 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
303,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
61.3 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
303,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
61.3 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
303,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
61.4 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
303,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52
61.6 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
303,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
62.4 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
303,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.8 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
303,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
78.3 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
303,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 40
82.2 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
303,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
83.1 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
303,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
83.4 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
303,80 грн