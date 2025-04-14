Днепр (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
298,82
Экономия при брони: -20,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
8.8 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
111,96
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Соборная, 2
7.6 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
65.8 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
275,57
Экономия при брони: -11,89 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
73.1 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
159,95
Экономия при брони: -18,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
92.6 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
105,56
Экономия при брони: -0,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевка, ул. Независимости, 77-А
93.5 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
111,88
Экономия при брони: -3,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Сахновщина, ул. Центральная, 8
101.7 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, пл. Базарная, 18
107.2 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Шиндлера, 91
107.4 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Шиндлера, 87
107.4 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Лозовая, просп. Победы, 15
108.0 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
108.3 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
108.9 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 55
110.0 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
110.1 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
110.1 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Соборная, 7
110.2 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
305,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
111.2 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, перек. Вавилова / Хмельницкого Богдана, 9/26
125.9 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
126.9 км
Медиксикам раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
M. Biotech Ltd.