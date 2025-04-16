Тио-Липон-Новофарм Турбо (Tio-Lipon-Novofarm Turbo)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1271,33
Экономия при брони: -47,48 грн
1223,85 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1146,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
988,96
Экономия при брони: -9,76 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1297,40
Экономия при брони: -73,55 грн
1223,85 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1182,30 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1214,90 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1262,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1262,30
Экономия при брони: -38,30 грн
1224,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1277,16
Экономия при брони: -73,21 грн
1203,95 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1291,55
Экономия при брони: -87,60 грн
1203,95 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1113,57
Экономия при брони: -11,97 грн
1101,60 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1262,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
247,24
Экономия при брони: -2,44 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
648,67
Экономия при брони: -41,73 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1164,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1298,39
Экономия при брони: -74,54 грн
1223,85 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1262,80 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1236,20
Экономия при брони: -12,20 грн
1224,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1162,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
779,84
Экономия при брони: -45,53 грн