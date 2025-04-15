Тио-Липон-Новофарм Турбо (Tio-Lipon-Novofarm Turbo)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1262,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1262,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1262,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1262,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1262,80 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1262,30
Экономия при брони: -48,80 грн
1213,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1262,80 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1214,80
Экономия при брони: -1,30 грн
1213,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1262,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1236,20
Экономия при брони: -22,70 грн
1213,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1262,30
Экономия при брони: -48,80 грн
1213,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1214,30
Экономия при брони: -0,80 грн
1213,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1262,80 грн
D.s.
Львов, ул. Франко Ивана, 87
1.6 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1263,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1262,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1262,80 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1262,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1262,80 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1262,80 грн