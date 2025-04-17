Энема-Селла одноразовая клизма (Enema-Selladisposable enema)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
222,01
Экономия при брони: -54,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
249,60
Экономия при брони: -80,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
225,63
Экономия при брони: -58,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
249,60
Экономия при брони: -80,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
249,60
Экономия при брони: -80,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
249,60
Экономия при брони: -80,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
224,11
Экономия при брони: -56,58 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
225,95
Экономия при брони: -58,12 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
254,40
Экономия при брони: -85,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
220,42
Экономия при брони: -53,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
221,82
Экономия при брони: -54,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
254,40
Экономия при брони: -85,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
230,47
Экономия при брони: -54,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
219,38
Экономия при брони: -51,74 грн