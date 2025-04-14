Энема-Селла одноразовая клизма (Enema-Selladisposable enema)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 271 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
259,86
Экономия при брони: -11,97 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
257,52
Экономия при брони: -9,52 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
221,43
Экономия при брони: -50,48 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
219,95
Экономия при брони: -49,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
249,60
Экономия при брони: -77,20 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
249,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
226,43
Экономия при брони: -15,27 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
225,25
Экономия при брони: -23,25 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
254,20
Экономия при брони: -81,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
220,33
Экономия при брони: -48,28 грн